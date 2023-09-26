Tahribat devam ediyor: Ayasofya’nın kapısını kırdı, ‘sadece ittirdim’ dedi
İbadete açılan Ayasofya’nın bir kapısının kırıldığı ortaya çıktı. Sabaha karşı kapıyı kırarak içeri giren Atif Kasar kendini “Sadece ittirdim” şeklinde savundu.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ismi verilerek 2020’de ibadete açılan Ayasofya’da yeni bir hasar ortaya çıktı.
Duvar’dan Ferhat Yaşar’ın haberine göre, davaya konu olan olay bugün İstanbul 12’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İstanbul Vakıflar Birinci Bölge Müdürlüğü'nün yanı sıra Ayasofya Camii Sorumlu Müdürü Tuncay Ramazan, kameralarda inceleme yaptıklarını, kapıyı kıranın Atif Kasar olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Kasar hakkında kurum adına şikayetçi olundu.
“YASAK KAPIYA GEÇİP, KAPIYI KIRDI”
Kapının kırıldığı gece nöbet tutan güvenlik görevlisi Turgay Benek, mahkemede tanık olarak dinlendi. Benek, şunları söyledi:
“O gün çalışıyordum. Sabaha karşı devriye atarken kapının kırık olduğunu fark ettim. Kameradaki arkadaşlara durumu bildirdim. Sabah namazında 05.29’dan sonra yasak kapıya geçip, kapıyı kırdı. Kırdıktan sonra yukarıya çıktı. Üst katlarda biraz gezindi. Köşede biraz yattı. Sabah 08.00’da çıkıp gitti.”
“SADECE İTTİRDİM”
Kapıyı kırdığı öne sürülen Atif Kasar hakkında, ‘Kamu malına zarar verme, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme’ suçlamalarıyla dava açıldı.
Sanık Kasar ise kapının kırılmasına ilişkin, “Kırmadım. Sadece ittirdim. Zincirler vardı. O kapı insan gücüyle kırılacak bir kapı değil” şeklinde savunma yaptı.
Mahkeme, kırılan kapının bir kültür varlığı olup olmadığının araştırılması ve maliyetinin tespit edilmesi için bilirkişi araştırmasına karar verdi.
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