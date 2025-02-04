Tahtaların arasına gizlenmiş 5 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi
Batman'da polis ekipleri tarafından durdurulan kamyonetin kasasında, tahtaların arasına gizlenmiş 5 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, canlı hayvan taşımada kullanılan açık kasa kamyonette arama yapıldı.
Aramada, tahtaların arasına gizlenmiş 5 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
1 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldı.
Etiketler: #batman #kaçak sigara #kaçak
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