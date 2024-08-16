Takı töreni 4 saat sürdü... 3 kilo altın, 12 milyon TL para takıldı
Van’da Burukiler aşiretinin görkemli düğün töreninde geline 3 kilo altın, damada 12 milyon TL takı takıldı. 7 bin kişinin katıldığı düğünde 100’e yakın küçükbaş hayvan kesildi.
Burukiler aşiretine mensup Bayram Bayramoğlu’nun oğlu, iş insanı Gökhan Bayramoğlu’nun kardeşi Özgür Bayramoğlu, iş insanı Abidin Anteroğlu’nun kızı Elif Anteroğlu ile dünya evine girdi.
Yurtiçi ve yurtdışından yaklaşık 7 bin kişinin katılım sağladığı düğün töreni, son dönemlerin en yoğun katılımlı düğünü olurken, gelin ve damada takılan takılar dudak uçuklattı.
100’e yakın küçükbaş hayvanın kesildiği düğün törenine aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.
15 KİŞİ PARALARI SAYDI
4 saat süren takı sonunda damada 12 milyon TL nakit, geline ise 3 kilo altın takılırken, masaya konulan paraları ise 15 kişi saydı.
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