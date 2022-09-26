Panik anları... Akaryakıt istasyonunun yanındaki minibüs alev alev yandı!
İzmir’in Bornova ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunun yanında, otomobil bakım servisinde park halinde bulunan minibüs alev alev yandı. Akaryakıt istasyonunda çalışan personellerin ve itfaiyenin müdahalesi ile alevler söndürülürken, facianın eşiğinden dönülen olayda minibüs kullanılamaz hale geldi.
Işıkkent semti, Kemalpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun yanındaki otomobil bakım servisinde, 25 Eylül akşamı saat 23.00 sıralarında, servis önünde park halinde bulunan Volkswagen marka minibüs, bir anda alev aldı.
Alevleri gören akaryakıt istasyonu personelleri yangın tüpleri ile alevlere müdahale ederken, durum aynı zamanda polis ve 110 ekiplerine bildirildi.
ALEVLER KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler minibüsün yanında park halinde bulunan diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
İtfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirirken, polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Hünnap meyvesi gelir kapıları oldu
- Okuma istekleri göz yaşarttı
- Çay ocağının maskotu oldu
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Çay ocağı 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi
- Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk tekrar başladı
- Felçli 'Dost'un evi, Meclis
- 70 yıl sonra gidip eserini yeniden gördü
- Günde 20 bardak çay içiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Deniz Baykal için harekete geçtiler
- Vahşi cinayet! Annesinin kafasını kesip sokağa attı
- Ali Babacan'dan jet yanıt
- AKP'li Erol Kavuncu LGBTİ+'ları hedef aldı
- Zafer Partisi'nden 'Soner Çam' açıklaması
- Bomba iddialar! Savcılara açık çağrı
- Atina cesaret aldı, tam 20 Türk adası...
- ABD'deki İran protestolarına sürpriz katılım
- 'Duyduk ki vaadimizi çalıyorlarmış'
- İşte vize işkencesinin perde arkası