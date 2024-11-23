Mersin'de eve 'sahte içki' operasyonu: Tam 3 ton 140 litre...
Mersin'de 3 ton 140 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mut ilçesindeki ikamete operasyon düzenlendi.
Adreste 3 ton 140 litre sahte içki ile üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
1 GÖZALTI
Gözaltına alınan 1 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: #Mersin
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