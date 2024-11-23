Mersin'de eve 'sahte içki' operasyonu: Tam 3 ton 140 litre...

Mersin'de 3 ton 140 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de eve 'sahte içki' operasyonu: Tam 3 ton 140 litre...
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AA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 13:07

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mut ilçesindeki ikamete operasyon düzenlendi.

Adreste 3 ton 140 litre sahte içki ile üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

1 GÖZALTI

Gözaltına alınan 1 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #Mersin

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