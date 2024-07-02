Takla atan araç 3 metrelik istinat duvarının üzerine çıktı: 3 yaralı

Van’ın Başkale ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen aracın takla atarak 3 metre yükseklikteki istinat duvarının üzerine çıkması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 02.07.2024 - 12:09
Takla atan araç 3 metrelik istinat duvarının üzerine çıktı: 3 yaralı
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Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Van-Başkale yolu üzerindeki Bebleşin mevkiinde meydana geldi.

Başkale’den Van istikametine giderken sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu plakası öğrenilemeyen Dacia Duster marka araç, takla atarak 3 metre yükseklikteki istinat duvarının üstüne çıktı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan şahıslar, yaralı olarak çıkarılıp ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


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