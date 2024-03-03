Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Sivas’ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Sürücü emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu.

İHA
Yayınlanma: 03.03.2024 - 08:08
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Erzincan Karayolu Toptancılar kavşağında meydana geldi. 

M.H. idaresindeki 58 AED 319 plakalı otomobilin sürücüsü yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjü aşıp takla attı. 

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından takla atan otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. 

Emniyet kemerinin takılı olduğu otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.


sivas haberleri trafik kazası haberleri emniyet kemeri haberleri

İlgili Haberler

Otomobilin tavanına çıkan genç tepe taklak düştü

Otomobilin tavanına çıkan genç tepe taklak düştü
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı
Otomobil takla attı: 4 kişi yaralandı

Otomobil takla attı: 4 kişi yaralandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Uğur Kurt davasında yeni karar: Sanık polis memuruna hapis

Uğur Kurt davasında yeni karar: Sanık polis memuruna hapis
Marmara Denizi’nde tehlike: Canlı yaşamı yok olabilir!

Marmara Denizi’nde tehlike: Canlı yaşamı yok olabilir!
Özgür Özel'den Erdoğan'a kamuflaj çıkışı: Evladına çürük raporu alıp gariban üzerinden siyaset yapıyorsun

Özgür Özel'den Erdoğan'a kamuflaj çıkışı: Evladına çürük raporu alıp gariban üzerinden siyaset yapıyorsun
Fenerbahçe 3 puanı 2 golle aldı!

Fenerbahçe 3 puanı 2 golle aldı!
Gayrimenkul uzmanı anlattı: İstanbul'da eşyalı ev devri bitti

Gayrimenkul uzmanı anlattı: İstanbul'da eşyalı ev devri bitti
TFF’den resmi açıklama! Yayın ihalesi, beIN Sports’ta

TFF’den resmi açıklama! Yayın ihalesi, beIN Sports’ta
'Laiklik Günü' teklifi Abdülhamid'in torununu kızdırdı: 'Bilmeyenler için hatırlatmak isterim...'

'Laiklik Günü' teklifi Abdülhamid'in torununu kızdırdı: 'Bilmeyenler için hatırlatmak isterim...'
Emre Belözoğlu’ndan Morutan açıklaması: ‘İki kulüp anlaşmadığı sürece oynayamaz’

Emre Belözoğlu’ndan Morutan açıklaması: ‘İki kulüp anlaşmadığı sürece oynayamaz’