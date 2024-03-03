Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Sivas’ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Sürücü emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu.
Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Erzincan Karayolu Toptancılar kavşağında meydana geldi.
M.H. idaresindeki 58 AED 319 plakalı otomobilin sürücüsü yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjü aşıp takla attı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından takla atan otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.
Emniyet kemerinin takılı olduğu otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.
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