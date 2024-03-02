Otomobilin tavanına çıkan genç tepe taklak düştü
Çorum'da tavanına çıktığı seyir halindeki otomobilden düşerek yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
T.Ç. adındaki genç, Mimar Sinan Mahallesi Sanayi Sitesi'nde arkadaşı M.T'nin kullandığı otomobilin tavanına çıktı.
Otomobilin hareket etmesinden kısa bir süre sonra araçtan düşen genç yaralandı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Düşme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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