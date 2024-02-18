Otomobil takla attı: 4 kişi yaralandı
Muş’un Korkut ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Korkut ilçesinden Karakale beldesi istikametine giden 34 AV 9659 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.
Hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Göz Atın
AFAD ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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