Otomobil takla attı: 4 kişi yaralandı

Muş’un Korkut ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 18.02.2024 - 23:08
Otomobil takla attı: 4 kişi yaralandı
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Alınan bilgilere göre, Korkut ilçesinden Karakale beldesi istikametine giden 34 AV 9659 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. 

Hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. 

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AFAD ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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