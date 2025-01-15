Yayınlanma: 15.01.2025 - 12:12

Güncelleme: 15.01.2025 - 12:12

İstanbul toplu taşıma zammı son dakika belli oldu. UKOME toplantısında alınan karar ile birlikte taksi açılış ve kısa mesafe ücretleri değişti. Peki, Taksi indi bindi ücreti ne kadar oldu? 2025 İstanbul'da taksi açılış ücreti kaç TL?

TAKSİ AÇILIŞ VE İNDİ BİNDİ ÜCRETİ NE KADAR?

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 35’lik zam sonrası taksi açılış ve indi bindi ücretleri de artış yaşadı.

Buna göre, taksimetre açılış ücreti yüzde 40 zamla 30 liradan 42 liraya yükseldi. İndi bindi olarak bilinen kısa mesafe ücreti ise 100 liradan 135 liraya çıktı.

Sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına yüzde 40 zamla 20 liradan 28 liraya,

Sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik yüzde 48,9 zamla 235 liradan 350 liraya,

Sarı taksi indi-bindi ücreti ise yüzde 35 zamla 100 liradan 135 liraya yükseldi.