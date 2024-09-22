Taksi parasını ödemedi, taksiciler kapısına dayandı
Bursa’da bir şahıs, bindiği taksinin parasını ödemeden indi. Duruma sinirlenen taksici, duraktaki arkadaşlarıyla beraber şahsın evini balta ve sopalarla bastı.
Olay, Bursa merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahıs, taksi parasını ödemeden taksiden indi. Durum üzerine sinirlenen taksi şoförü durağa giderek arkadaşlarını topladı. Müşterisini indirdiği yere giden taksiciler, sokak ortasında para ödemeyen şahsı baltalar ve sopalarla bekledi. O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi
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