Taksi şoförü evinde bıçaklanarak öldürüldü

Yayınlanma: 08.08.2024 - 10:56

Güncelleme: 08.08.2024 - 10:56

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, taksi şoförü olduğu öğrenilen Emre Baş (32) evinde, alacak-verecek meselesi yüzünden A.C.F.’nin (21) bıçaklı saldırısına uğradı.

3 yerinden yaralanan Emre Baş kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olaydan sonra firar eden A.C.F.’yi yakalamak için çalışma başlattı.





