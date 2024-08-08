Taksi şoförü evinde bıçaklanarak öldürüldü

Samsun’da evinde bıçaklı saldırıya uğrayan 32 yaşındaki taksi şoförü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA
Yayınlanma: 08.08.2024 - 10:56
Taksi şoförü evinde bıçaklanarak öldürüldü
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Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, taksi şoförü olduğu öğrenilen Emre Baş (32) evinde, alacak-verecek meselesi yüzünden A.C.F.’nin (21) bıçaklı saldırısına uğradı.

3 yerinden yaralanan Emre Baş kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olaydan sonra firar eden A.C.F.’yi yakalamak için çalışma başlattı.



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