Taksi şoförü evinde bıçaklanarak öldürüldü
Samsun’da evinde bıçaklı saldırıya uğrayan 32 yaşındaki taksi şoförü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, taksi şoförü olduğu öğrenilen Emre Baş (32) evinde, alacak-verecek meselesi yüzünden A.C.F.’nin (21) bıçaklı saldırısına uğradı.
3 yerinden yaralanan Emre Baş kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis olaydan sonra firar eden A.C.F.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
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