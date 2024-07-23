'Sigaram yok' deyince sırtından bıçaklandı

Aksaray’da parkta gezerken sigara isteyen 2 kişiye sigarası olmadığını söyleyen bir kişi sırtından bıçaklanarak yaralandı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 07:58
'Sigaram yok' deyince sırtından bıçaklandı
Abone Ol google-news

Olay, Kılıçaslan Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda bulunan bir parkta yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, R.K. (24) isimli yabancı uyruklu şahıstan, iddiaya göre parkta gezerken tanımadığı 2 kişi önünü kesti ve sigara istedi.

Sigarasının olmadığını söylemesi üzerine arkasını dönüp gitmek isteyen şahıs, 2 kişiden biri tarafından sırtından bıçaklandı.

Bıçak darbesiyle neye uğradığını şaşıran şahıs kanlar içinde yere yığılırken durumu fark eden çevredeki yurttaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yabancı uyruklu şahıs ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri şüpheli 2 şahsın peşine düştü.


aksaray haberleri bıçaklı saldırı haberleri Sigara haberleri

İlgili Haberler

Alacak kavgasında bıçaklandı, hastanede öldü

Alacak kavgasında bıçaklandı, hastanede öldü
Evinde arkadaşı tarafından bıçaklandı!

Evinde arkadaşı tarafından bıçaklandı!
Kız arkadaşını sokak ortasında darbeden şahıs boğazından bıçaklandı

Kız arkadaşını sokak ortasında darbeden şahıs boğazından bıçaklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler