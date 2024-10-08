Taksi sürücüsü kamelyada kendini astı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 36 yaşındaki taksici, kamelyada kendini asarak intihar etti.

Taksi sürücüsü kamelyada kendini astı
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İHA
Yayınlanma: 08.10.2024 - 00:26

Edinilen bilgiye göre, Gülüç beldesinde B.K. (36) isimli taksici, sabah saat 06.00 sıralarında taksi durağının arkasındaki kamelyada kendini astı.

Çevredeki vatandaşlar durumu fark edince 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.K'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından B.K'nin cansız bedeni Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen şahsın intihar sebebi bilinmezken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Etiketler: #acil servis #intihar #taksici

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