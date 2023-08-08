Taksi ücretlerine zam geldi mi? İstanbul'da taksi ücretleri ne kadar oldu? Taksi indi bindi ücreti ne kadar? Taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu?

Taksi ücretleri ile ilgili karara varıldı. UKOME toplantısı sonrası İstanbul'da toplu taşımaya dev zam geldi. Yurttaşlar zamlı taksi ücretlerini öğrenmek için internette araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da taksi ücretleri ne kadar oldu? Taksi indi bindi ücreti ne kadar? Taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2023 - 12:42
Taksi ücretlerine zam geldi mi? İstanbul'da taksi ücretleri ne kadar oldu? Taksi indi bindi ücreti ne kadar? Taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı sonrası ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, İstanbul'da taksi ücretleri ne kadar oldu? Taksi indi bindi ücreti ne kadar? Taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu? İşte zam sonrası taksi ücretleri...

İSTANBUL'DA TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

UKOME toplantısında toplu ulaşım zam oranı yüzde 51,52 olarak belirlendi. Karar oy çokluğu ile kabul edildi. Buna göre taksi bindi indi ücreti 70 liraya çıktı

TAKSİMETRE AÇILIŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Zam sonrası taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya çıktı.

ESKİ TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADARDI?

Ocak ayında yapılan zamla birlikte kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL'ye çıkarılmıştı. Taksimetre açılış ücretiyse 980'den 12,65 TL'ye yükseltilmişti


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