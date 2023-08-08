Taksiciler İstanbul’da eylem yaptı: Yüzde 100 zam istiyorlar!

Yayınlanma: 08.08.2023 - 09:57

Güncelleme: 08.08.2023 - 10:46

Anadolu yakasında Göztepe Köprüsü'nde, Avrupa yakasında Fatih'te Vatan Caddesi'nde toplanarak konvoy halinde Yenikapı sahiline hareket eden çok sayıda taksici, taksimetre ücretlerine yüzde 100 zam talebinde bulundu.

“İSTANBUL’DAN UCUZ TAKSİCİLİK YAPAN BAŞKA BİR İL YOK”

Yenikapı etkinlik alanında toplanan taksiciler adına basın açıklaması yapan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, "İstanbul taksicileri olarak Ocak 2023'ten beri zam almadan kilometre ücreti olarak 8,5 liraya yolcu taşıyoruz. Bu rakam Antalya'da kilometrede 18 lira, İzmir'de 22 lira, Çanakkale ve Ankara'da 15 lira, Mersin'de de 20 liradır. Görüldüğü gibi ülkemizde İstanbul'dan daha ucuz taksicilik yapan başka bir il yoktur" dedi.

Maliyetlerin arttığını vurgulayan Duman, "Bizler zaten yıllardır UKOME tarafından enflasyonun altında zam verilerek taksimetrenin erimesine sebep olundu. Son dönemde maliyetlerimizin 3 katına çıktığı ortadayken UKOME üyelerinin taksiciyi mağdur etme eğilimi devam ediyor. Esnaf olarak sebebini de anlamış değiliz. Taksi esnafı tüm maliyetlerini serbest piyasa ekonomisinden yapar, ancak alacağı zam UKOME üyelerinin vicdanına kalmaktadır. Son yakıt zamlarıyla beraber de taksiciler olarak artık çalışarak batıyoruz. Bizler hakkımız olan yüzde 100 zammı, esnaf olarak ayakta kalabilmek, İstanbul halkına layıkıyla hizmet vermeyi sürdürebilmek adına elzem olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.