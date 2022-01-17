Taksi uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı
İzmir’in Tire ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari taksi şarampole yuvalandı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, gece saat 23:00 sıralarında Tire - Belevi kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Belevi yönünden Tire istikametine seyir halinde olan R. G. (25), idaresindeki 35 JZ 778 plakalı ticari taksi, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince sürücü R. G. ve araçta bulunan D. G. (35) ile F. B. (24) ambulanslara alınarak Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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