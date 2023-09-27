Taksi, üniversitenin güvenlik kulübesine girdi: 4 kişi yaralandı!

Erzurum'da, sürücüsünün önüne çıkan araç nedeniyle ani manevra yaptığı taksi, park halindeki hafif ticari araca çarpıp üniversitenin güvenlik kulübesine girdi. Kazada, 4 özel güvenlik görevlisi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 27.09.2023 - 16:45
Taksi, üniversitenin güvenlik kulübesine girdi: 4 kişi yaralandı!
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan Atatürk Üniversitesi kampüsünde saat 14.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; rektörlük tarafından çıkış noktasına giden, 25 TT 361 plakalı taksinin sürücüsü Taha Kılıç, aniden önüne çıkan hafif ticari araçtan kaçmak isterken, park halindeki başka hafif ticari araca çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği taksi, Atatürk Üniversitesi'nin ana giriş noktasındaki güvenlik birimine girdi. İçerideki 4 özel güvenlik görevlisi, çeşitli yerlerinden hafif yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, taksi çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili tutanak tutup, soruşturma başlattığı bildirildi.


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