Taksi yayaların arasına daldı: 3’ü ağır, 5 yaralı

Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, önce yayalara daha sonra elektrik direğine çarptı. Feci kazada 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 22.07.2023 - 17:39
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Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesinde meydana gelen olayda ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda yürüyen S.A., H.A. ve F.G. çarptı. Daha sonra evlerin önündeki duvarları yıkarak elektrik direğine çarparak duran ticari takside ise 2 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi Mücahitler Ek Binasına ve Şehitkamil Devlet Hastanelerine kaldırdı.

Olay ile ilgili inceleme devam ediyor.


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