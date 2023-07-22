Ankara'da taksi ücretine de zam: İndi bindi 50 lira oldu

Yayınlanma: 22.07.2023 - 16:12

Güncelleme: 22.07.2023 - 16:12

Akaryakıt fiyatlarındaki artış sonrasında Ankara’da taksi ücretlerinde fiyat düzenlemesine gidildi.

İndi bindi, açılış ve kilometre fiyatlarına yüzde 50’ye yakın zam geldi. İndi bindi ücreti 50 lira, açılış ücreti 18 lira, kilometre ücreti ise 15 lira olarak belirlendi.

İndi bindi, açılış ve kilometre fiyatlarına yüzde 50’ye yakın zam geldi. İndi bindi ücreti 50 lira, açılış ücreti 18 lira, kilometre ücreti ise 15 lira olarak belirlendi.