Taksici, aracına binen şahıs tarafından öldürüldü!

Yayınlanma: 14.10.2023 - 21:00

Güncelleme: 14.10.2023 - 21:02

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı 4 Temmuz Mahallesi'nde 41 T 6018 plakalı taksinin sürücüsü Murat Karaca'nın aracına binen kimliği henüz belirlenemeyen şahıs taksi şoförünü darbetti.

Şahıs daha sonra Karaca'ya tabancayla 6 el ateş etti.

Şüpheli olay yerinden koşarak kaçarken silah seslerini duyan yurttaşlar taksi sürücüsü Karaca'yı hareketsiz halde buldu.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Murat Karaca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

3 çocuk babası Karaca'nın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.