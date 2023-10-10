Yine Esenyurt’ta yine şiddet... Yaşlı adamı sokak ortasında defalarca darp ettiler!

Yayınlanma: 10.10.2023 - 12:49

Güncelleme: 10.10.2023 - 13:01

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Üçevler Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

İddiaya göre, yaşlı adam ile bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın nedeni henüz bilinmezken, saldırganlar adamı sokak ortasında yerden yere vurup darp etmeye başladı.

Yaşlı adamı bir köşeye götürerek bekleten saldırganlardan biri, daha sonra tekrar yüzüne ve kafasına vurmaya devam etti.

Yaşanan o anlar ise, çevredeki yurttaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.