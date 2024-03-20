Taksici cinayetinde gerekçeli karar açıklandı

İzmir'de taksi şoförü Oğuz Erge'yi öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Delil Aysal'a verilen cezanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda "Suçlular beraat ederse adalet hüküm giyer' cümlesinden yola çıkarak dosyadaki delillerle hüküm kurulmuştur" denildi.

AA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 14:55
Taksici cinayetinde gerekçeli karar açıklandı
Abone Ol google-news

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Aysal'a "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma"dan 14 yıl 10 ay ile "ruhsatsız silah taşıma"dan 2 yıl 10 ay hapis cezası verilen hükmün gerekçeli kararı açıklandı.

Cinayete ilişkin detaylı bilgiler anlatılan 16 sayfalık gerekçeli kararda; olayda kullanılan silahın sanığın evindeki banyoda tavan arasında, Delil Aysal'ın taksi içerisinden aldığı boş kovanların da mutfakta çöp kovasında bulunduğu aktarıldı.

İddianame, savcının mütalaası, sanığın ifadesi, sanık ile maktul arasında geçen konuşmalar, tanık ifadeleri ve otopsi raporu gibi tüm ayrıntılar da gerekçeli karara eklendi.

Mahkeme heyeti kararında, sanığın baştan itibaren yüzünü maskeyle gizlemek, başını kapüşon ile kapatmak suretiyle üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancanın şarjörüne 3 mermi koymak ve maktulün sırt kısmına gelecek şekilde yağma suçunun işlenmesini kolaylaştırmak için "öldürmek" kastıyla ateş ettiğine vurgu yaptı.

Olayda kullanılan silahın sanığın evindeki banyoda tavan arasında, Delil Aysal'ın taksi içerisinden aldığı boş kovanların da mutfakta çöp kovasında bulunduğu gerekçeli kararda belirtildi.

Ateş etmenin asıl amacının maktulün araç içerisinde bulunan cep telefonu ve kulaklığı almak olduğu kaydedilen gerekçeli kararda şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bu olaydan sonra ortaya çıkan görüntü ve ses kayıtları sanığın olayın başlangıcından itibaren yağma suçunu işlemek amacıyla hareket ettiğinin kabulünü gerektirmektedir ayrıca sanığın suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmemiştir. Yargılamada amacın mutlak gerçeklik değil mutlak gerçekliğe olabildiğince yaklaşmak umuduyla maddi gerçeklik olduğu bilinerek, başkaca araştırma yapılmasının davanın esasına etki etmeyeceği gibi usul ekonomisine de uygun düşmeyeceği anlaşılmış ve başkaca araştırma yapılmamıştır. 'Suçlular beraat ederse adalet hüküm giyer' cümlesinden yola çıkarak dosyadaki delillerle hüküm kurulmuştur."

Mahkemenin kararında, sanığın eylemi sonrası herhangi bir nedametinin (pişmanlık) görülmemesi nedeniyle indirim uygulanmadığına da dikkat çekildi.


Ağır Ceza Mahkemesi haberleri ağırlaştırılmış müebbet haberleri kasten öldürme haberleri Mütalaa haberleri Oğuz Erge haberleri taksici haberleri

İlgili Haberler

İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı: Oğuz Erge'yi vahşice katleden Delil Aysal'a ağırlaştırılmış müebbet hapis!

İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı: Oğuz Erge'yi vahşice katleden Delil Aysal'a ağırlaştırılmış müebbet hapis!
Taksici Oğuz Erge'nin katilinin cezai ehliyeti tam çıktı

Taksici Oğuz Erge'nin katilinin cezai ehliyeti tam çıktı
Oğuz Erge anılmıştı: 'Gaddar'ın hedefinde bu hafta hayvanlara zulmedenler var

Oğuz Erge anılmıştı: 'Gaddar'ın hedefinde bu hafta hayvanlara zulmedenler var
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İstanbul'un kritik 5 ilçesinde son durum! ORC Araştırma'dan Kadıköy, Ataşehir, Sarıyer, Esenyurt ve Eyüpsultan anketi...

İstanbul'un kritik 5 ilçesinde son durum! ORC Araştırma'dan Kadıköy, Ataşehir, Sarıyer, Esenyurt ve Eyüpsultan anketi...
TFF’de flaş istifa: Devamı gelebilir!

TFF’de flaş istifa: Devamı gelebilir!
Parti kurmayları, ‘Türkiye ittifakı’ söylemlerinin halkta karşılık bulduğunu belirtti: ‘Muhalefet CHP’de birleşti’

Parti kurmayları, ‘Türkiye ittifakı’ söylemlerinin halkta karşılık bulduğunu belirtti: ‘Muhalefet CHP’de birleşti’
Günlük burç yorumları: 21 Mart 2024 Perşembe Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Mart 2024 Perşembe Yay burcu yorumu
Prof. Dr. Ceyhun Elgin'den seçim sonrasına ilişkin değerlendirme: 'Uçuruma yuvarlanırız'

Prof. Dr. Ceyhun Elgin'den seçim sonrasına ilişkin değerlendirme: 'Uçuruma yuvarlanırız'
Günlük burç yorumları: 21 Mart 2024 Perşembe Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Mart 2024 Perşembe Balık burcu yorumu
Gökhan Zan'ın ikinci ses kaydı ortaya çıktı: ‘Arkamdan sattın ihanet ettin’

Gökhan Zan'ın ikinci ses kaydı ortaya çıktı: ‘Arkamdan sattın ihanet ettin’
Hull City teknik direktöründen Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri: ‘Şimdilerde daha çok ilgiliyim’

Hull City teknik direktöründen Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri: ‘Şimdilerde daha çok ilgiliyim’