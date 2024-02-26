Oğuz Erge anılmıştı: 'Gaddar'ın hedefinde bu hafta hayvanlara zulmedenler var

Ay Yapım’ın Çağatay Ulusoy’u televizyon ekranına döndüren NOW'da ekrana gelen dizisi “Gaddar” taksici cinayetinin ardından hayvan haklarına mercek tutuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 17:18
Oğuz Erge anılmıştı: 'Gaddar'ın hedefinde bu hafta hayvanlara zulmedenler var
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"Gaddar" dizisi toplum vicdanını yaralayan olayları senaryosuna taşımaya devam ediyor. Sinan Öztürk’ün yönettiği, Hürer Ebeoğlu’nun yazdığı dizide geçen hafta ülkemizi kahreden taksici cinayeti konu edilmişti. Gaddar‘da bu hafta yine toplumsal bir yara ele alınacak.

Senaryoda "Gaddar Kötüleri Haklar" sloganıyla halk arasında gizemli bir kahraman olarak anılmaya başlayan Gaddar bu hafta hayvanlara zulmedenleri hedefine alacak.

 Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ı başrollerinde buluşturan Gaddar‘ın güncel olaylara değinen senaryosundaki yeni gelişmeler merakla bekleniyor.


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