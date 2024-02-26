Oğuz Erge anılmıştı: 'Gaddar'ın hedefinde bu hafta hayvanlara zulmedenler var

Yayınlanma: 26.02.2024 - 17:18

Güncelleme: 26.02.2024 - 17:19

"Gaddar" dizisi toplum vicdanını yaralayan olayları senaryosuna taşımaya devam ediyor. Sinan Öztürk’ün yönettiği, Hürer Ebeoğlu’nun yazdığı dizide geçen hafta ülkemizi kahreden taksici cinayeti konu edilmişti. Gaddar‘da bu hafta yine toplumsal bir yara ele alınacak.

