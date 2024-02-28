Taksici Oğuz Erge'nin katilinin cezai ehliyeti tam çıktı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, aracına bindiği taksi şoförü Oğuz Erge'yi silahla vurarak öldüren Delil Aysal'ın cezai ehliyetinin tam olduğu tespit edildi. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince hazırlanan raporda, zanlının ceza sorumluluğunu etkileyecek düzeyde bir akıl hastalığı ya da zayıflığının saptanmadığı belirtildi.

DHA
Yayınlanma: 28.02.2024 - 17:04
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İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "nitelikli adam öldürme", "nitelikli yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından tutuklu yargılanan Delil Aysal hakkında istenilen cezai ehliyet raporu, mahkemeye ulaştı.

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince hazırlanan raporda, şu bilgilere yer verildi:

"Şahsın ceza sorumluluğunu etkileyecek düzeyde bir akıl hastalığı ya da zayıflığının saptanamadığı, suç tarihinde şahsın işlediği iddia edilen fiillerin hukuki anlam ve sonuçlarını anlayabildiği ve bu fiillerle ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu, dolayısıyla işlediği iddia edilen suçlara yönelik ceza sorumluluğunun tam olduğu görülmüştür."

"AMACIM KENDİMİ ÖLDÜRMEKTİ"

Tutuklu sanık Delil Aysal,16 Şubat'taki ilk duruşmada fırında kasiyer olarak çalıştığını ve geçmişte psikiyatri hastanesinde yattığını söylemişti. Ailesinin kendisini sevmediğini savunan Aysal, olay gecesi bunalımda olduğu için dışarı çıktığını ve alkollü olduğunu öne sürmüştü. Taksideki kameraya yansıyan kayıttaki ifadeleri kullanmadığını, görüntülerle oynandığını iddia eden Aysal, silahında 5 kurşun olduğunu 2'sini havaya, 3'ünü ise maktule sıktığını belirtmişti. Duruşmada, olay anı ve öncesine ilişkin kamera görüntüleri de izletilmişti. Mahkeme Başkanı'nın "Araca sağdan binmişsin, neden gittin arkasına oturdun?" sorusu üzerine sanık Aysal, "Ben de bilmiyorum, hep öyle otururum." yanıtını vermişti. "Neden öldürdün?" sorusuna Aysal'ın "Amacım kimseye zarar vermek değildi, ailemle sıkıntılarım vardı." şeklinde yanıt vermesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Senin sıkıntılarının cezasını başkası mı ödeyecek?" ifadesini kullanmıştı.

Üye hakim, sanığın olay anında kesik eldiven giydiğini anımsatarak, "O eldiven soğuktan korumaz bir şeyi daha iyi kavramak için kullanılır. Maktulü yağma için mi keyif almak için mi öldürdün?" sorusunu yöneltti. Sanık, "İkisi de değil. Kendimi öldürmekti amacım, o eldiveni normalde de giyiyorum." demişti. Mahkeme Başkanı, olay sonrası Oğuz Erge'nin üzerinden 2 lira çıktığını, paralarını alıp almadığını sorması üzerine sanık, taksiden para almadığını, sadece telefon ve kulaklığı aldığını savunmuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, cezai sorumluluğunu etkileyecek bir akıl hastalığının olup olmadığının belirlenmesi için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar vererek duruşmayı 8 Mart'a ertelemişti.

NE OLMUŞTU?

Taksi şoförü Oğuz Erge, 31 Ocak'ta saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan, Gaziemir'e gideceğini belirten Delil Aysal'ı (19) aracına almıştı. Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında Aysal'ın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Erge ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Erge'nin üzeri ve aracındaki para ile eşyayı alarak kaçan şüpheli, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adreste yakalanarak tutuklanmıştı. Olay öncesi, sırası ve sonrasında yaşananları ise araç içi kamerasının kaydettiği ortaya çıkmıştı. Sanık hakkında hazırlanan iddianamede, "nitelikli adam öldürme", "nitelikli yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından ceza istenmişti.


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