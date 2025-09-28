Taksici müşteri gibi bindi…Manisa’da korsan taksiciye 50 bin lira ceza

Olay, Mimar Sinan Bulvarı’nda meydana geldi. Kentteki bir taksi şoförü, korsan taşımacılık yaptığı öne sürülen kişinin aracına, bir uygulama üzerinden müşteri gibi iletişime geçerek bindi.

Aracı aynı güzergahta seyreden diğer taksiciler de takip etti.

Müşteri gibi davranan taksici, Küçük Sanayi Sitesi’ndeki iş yerine bavulunu alacağı gerekçesiyle araçtan inmek istediğini söyledi. Bu sırada korsan taksi sürücüsü, diğer taksi şoförlerinin müdahalesiyle karşılaştı.

Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, sürücüye yasa dışı yolcu taşımacılığı yaptığı gerekçesiyle 50 bin lira ceza kesti. Araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.