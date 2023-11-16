Taksiciden ilginç gerekçe: ‘Orada kavga ettik’
Kadıköy'de taksi şoförü, aracına binen yolcuyu gitmek istediği yere götürmedi. Kadın yolcu, taksicinin "Kusura bakmayın orda bir kavga ettik. Adamlar bize saldırdı, Fikirtepe'de. O yüzden almıyoruz oraya" demesi üzerine taksiden indi.
Olay 14 Kasım Salı günü saat 23.30 sıralarında Söğütlüçeşme Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 TAB 38 plakalı taksiye binen bir yolcu, taksiciye Fikirtepe'ye gitmek istediği söyledi.
Bunun üzerine taksi şoförü, "Kusura bakmayın giderdik de orada bir kavga ettik, Fikirtepe'de. O yüzden almıyoruz oraya kusura bakmayın. Adamlar bize saldırdı" diye cevap verdi.
Şoförün sözleri üzerine şaşkınlık yaşayan yolcu, "O yüzden indiriyorsunuz yani" diyerek tepki gösterdi.
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