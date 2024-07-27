Taksiciler, İBB'den zam isteyecek

Yayınlanma: 27.07.2024 - 13:37

Güncelleme: 27.07.2024 - 13:38

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ‘nde 25 Temmuz’da düzenlenen toplantıda İstanbul’da toplu ulaşıma dair zam teklifi görüşülmüş; toplu ulaşıma yüzde 13 zam oranı kabul edilmişti. Taksimetre ücret tarifelerine de ortalama yüzde 16.55 oranında olmak üzere çeşitli oranlarda zam yapılmıştı. buna göre taksimetre açılış ücreti 24,55 TL’den 30 TL’ye, mesafe ücreti km başına 17,61 TL’den 20 TL’ye, zaman tarifesi ücreti saatlik 195,63 TL’den 235 TL’ye, kısa mesafe (indi-bindi) ücreti ise 90 TL’den 100 TL’ye çıkarılmıştı. Toplantıyı takip eden İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu karara tepki göstermişti. Aksu’nun toplantıda ‘kontak’ çıkışı iddiası tartışılmıştı. Aksu, son zam hakkında değerlendirme yaptı, Pazartesi günü İBB’ye zammın revize edilmesi için başvurulacağını açıkladı.

Aksu, "Maalesef memnun değiliz. UKOME toplantısında toplu ulaşım hizmetlerine yüzde 13 zam yapıldı, ortalama taksimetre ücretlerine ise 16.55 oranında zam yapıldı. Gerçekten hayretle karşıladık. UKOME heyeti esnafı hiçe sayarak dalga geçer gibi zam yaptı. Şimdi taksici esnafımızın giderlerine yüzde 70 oranında zam yapılırken bu görülen haksızlık karşısında esnafımızla tekrar toplantı yapacağız" dedi.