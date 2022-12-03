Taksiciler Odası Başkanı: İBB'nin taksi kararını yargıya taşıyacağız
Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, UKOME toplantısında alınan 2 bin 125 minibüs ve dolmuşun taksiye dönüştürüleceği yönündeki kararı yargıya taşıyacaklarını söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bin 803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifinin UKOME toplantısında kabul edilmesiyle birlikte yeni taksiler için hazırlıklar başladı. Minibüs ve taksi dolmuştan dönüşecek taksiler için ocak ayı sonunda kura çekimi yapılacak. Yeni taksi hakkı kazanan şoförler, fazla ücret talep eder veya belirlenecek kıyafet standardına uymazsa, hakları iptal edilecek. Ancak karar, taksici esnafıyla İBB'yi bir kez daha karşı karşıya getirdi.
Karara tepki gösteren Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu kararı yargıya taşıyacaklarını açıkladı.
Aksu açıklamasında şunları keydetti:
"Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir örnek yok. Bu bir hak gaspıdır. Kesinlikle haksız zenginleşmedir. Taksici esnafının ekmeği ile oynadılar. Bu konuyu tekrar yargıya taşıyacağız. Güvenli taksi dedikleri şu, engelli erişimine uygun, 8+1 kapasitede ve 3 yıl boyunca satılamaz olacaklar. Aslında fark eden hiçbir şey yok. Güvenlik konusunda, İstanbul'daki bütün taksilerde 'itaksi' uygulaması, kameralar var. Bütün yetkiler İBB'de. Yeni dönüşecek taksiler güvenli, eskiler güvensiz demek çok yanlış."
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