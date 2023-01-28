Taksi dehşet saçtı: İki araç köprüden uçtu!

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 08:50

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 09:55

Düzce’den Bahçeşehir istikametine seyir halinde olan ve 1.83 promil alkollü olduğu tespit edilen Ahmet Y. idaresindeki 81 T 1153 plakalı Honda marka ticari taksi, Yahyalar köprüsü mevkiinde trafikte makaslama yaptığı esnada Ş.K. idaresindeki 81 AG 666 plakalı Toyota marka otomobile çarparak köprüden şarampole uçtu.

4 KİŞİ OTOMOBİLDE SIKIŞTI

Her iki aracından köprüden uçtuğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ş.K.’nın kullandığı otomobilde sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada yaralan Zakire Durmaz ise öldü hayatını kaybetti.

“ANNE” FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Araçtan yaralı çıkarılan S.K. araçta bulunan annesini merak ederek “anne, anne” demesi çevredekileri duygulandırdı.

Taksi sürücüsü Ahmet Y. hafif yaralanırken polis ekiplerinde gözaltına alındı. Kazada yaralanan diğer kişiler Düzce’de ki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza sebebi ile kapanan Bahçeşehir-Düzce bağlantı yolu, araçların kaldırılması sonrası normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.