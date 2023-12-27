Taksiciyi silahla gasbeden şüpheli yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde taksiye bindikten sonra şoföre silah doğrultarak cep telefonu ve 3 bin 500 TL parayı gasp eden şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 27.12.2023 - 15:23
Taksiciyi silahla gasbeden şüpheli yakalandı
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Olay, Didim ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde gece 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.D. isimli şüpheli şahıs Y.E.Y.’nin kullandığı ticari taksiye bindi. 

Cennet Koyu’na doğru aracı sürmesini söyleyen şüpheli B.D., elindeki silahı taksi şoförü Y.E.Y. doğrultu. Cennet Koyu’na geldikleri esnada B.D. isimli şüpheli taksi durağına ait olan cep telefonu ile araçta bulunan 3 bin 500 TL’yi alarak kayıplara karıştı. 

Taksi şoförü Y.E.Y.’nin karakola giderek ifade vermesinin ardından harekete geçen polis ekipleri yapılan detaylı incelemenin ardından şüpheli B.D.’yi tespit etti. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan incelemenin ardından B.D. isimli şüpheli yakalanarak nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla gözaltına alındı. 

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli B.D., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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