Taksideki husumetlilerine kurşun yağdırdılar: Yaralılar var!

Çorlu’da aralarında husumet bulunan iki tarafın sokak ortasındaki silahlı kavgasında, 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 04.04.2024 - 10:00
Taksideki husumetlilerine kurşun yağdırdılar: Yaralılar var!
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Şeyhsinan Mahallesi Kumyol Caddesi mevkiinde silahlı kavga meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan şahıslar ile takside yolcu olarak bulunan M.Ç. (27) karşı karşıya geldi. Ateş açılması sonucu M.Ç. ve taksi şoförü Y.A. (25) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili H.C. ve K.A. polis tarafından gözaltına alındı. Silahlı yaralama olayına ilişkin inceleme başlatıldı.


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