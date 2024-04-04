Taksideki husumetlilerine kurşun yağdırdılar: Yaralılar var!
Çorlu’da aralarında husumet bulunan iki tarafın sokak ortasındaki silahlı kavgasında, 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Şeyhsinan Mahallesi Kumyol Caddesi mevkiinde silahlı kavga meydana geldi.
İddiaya göre, aralarında husumet bulunan şahıslar ile takside yolcu olarak bulunan M.Ç. (27) karşı karşıya geldi. Ateş açılması sonucu M.Ç. ve taksi şoförü Y.A. (25) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili H.C. ve K.A. polis tarafından gözaltına alındı. Silahlı yaralama olayına ilişkin inceleme başlatıldı.
ateş haberleri Çorlu haberleri husumet haberleri kavga haberleri silah haberleri taksi haberleri tekirdağ haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir sigara grubuna dev zam!
- CHP'li Recai Çakır mazbatasını alacak
- Özgür Çelik’ten Gaziosmanpaşa açıklaması
- İYİ Parti'de peş peşe istifalar
- Gaziosmanpaşa'da 'Soylu' devrede
- Mazbata Abdullah Zeydan’a verilecek
- İYİ Parti’de kazan kaynıyor!
- 'Olup bitenler vahimdir'
- 'Bu toprakların insanıysan...'
- Bursa’da ‘bankamatik memurlarına’ tazminat!