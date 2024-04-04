Taksideki husumetlilerine kurşun yağdırdılar: Yaralılar var!

Yayınlanma: 04.04.2024 - 10:00

Güncelleme: 04.04.2024 - 10:00

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Şeyhsinan Mahallesi Kumyol Caddesi mevkiinde silahlı kavga meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan şahıslar ile takside yolcu olarak bulunan M.Ç. (27) karşı karşıya geldi. Ateş açılması sonucu M.Ç. ve taksi şoförü Y.A. (25) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili H.C. ve K.A. polis tarafından gözaltına alındı. Silahlı yaralama olayına ilişkin inceleme başlatıldı.