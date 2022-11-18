Taksim bombacısı Ahlam Albashir'in yeni görüntüleri: Saldırı öncesi alışveriş yapmış
Taksim, İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan terörist Ahlam Albashir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ahlam Albashir ile birlikte Bilal Hassan ve Yasir El-Korali Taksim'e bir araçla geliyor. Araçtan inen kadın bir mağazaya girip makyaj malzemesi bakıyor.
İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği hain saldırıya ilişkin soruşturma sürerken yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Yeni görüntülerde Ahlam Albashir ile birlikte Bilal Hassan ve Yasir El-Korali'nin Taksim'e gelişi yer alıyor.
BEYAZ BİR ARAÇTAN İNİYOR
3 teröristin beyaz renkli hafif ticari araçla saat 15.00 sıralarında Taksim'e geldikleri görülüyor. Görüntülerde Ahlam Albashir'in elindeki çantayla araçtan indiği ve ardından aracın uzaklaştığı görülüyor.
ALIŞVERİŞ YAPMIŞ
Terörist kadının saldırıdan dakikalar önce de bir mağazaya girerek makyaj malzemesi bakıyor.
O anlar da güvenlik kamerasına yansıyor.
NE OLMUŞTU?
İstanbul'un kalbi Taksim İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım saat 16.20'de patlama meydana geldi. Türkiye'yi yasa boğan hain saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi yaralandı. Bombayı bırakan şüphelinin Suriye uyruklu Ahlam Albashir (23) olduğu açıklandı.
Önceki akşam Albashir'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler, Marmara Cezaevi'ne götürüldü.
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