Bekir Aksoy: Taksim'de patlama olduğunda biz de oradaydık

18 Kasım 2022 Cuma, 08:42

Ünlü oyuncu Bekir Aksoy, oğlu Asil ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Asil ile birlikte yürüyüş yapan Aksoy, basın mensuplarıyla sohbet etti.

"BİZ DE ORADAYDIK, HER ŞEYE ŞAHİT OLDUK"

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bekir Aksoy, "Arkadaşlar Taksim'de meydana gelen patlamadan dolayı moralim çok bozuk. Allah Türk halkına sabır versin. O gün ben ve eşim Nazife Aksoy da oradaydık. Patlamanın yaşandığı sokağın hemen arkasındaki bir mekana pide yemek için gitmiştik. Hemen hemen her şeye şahit olduk diyebilirim. Çok üzüldük. Orada biz de olabilirdik" açıklamasında bulundu.