Bekir Aksoy: Taksim'de patlama olduğunda biz de oradaydık
Ünlü oyuncu Bekir Aksoy, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının gerçekleştiği gün eşi Nazife Aksoy ile birlikte olay yerine yakın olduğunu açıkladı. Oyuncu, "Hemen hemen her şeye şahit olduk diyebilirim. Çok üzüldük" dedi
Ünlü oyuncu Bekir Aksoy, oğlu Asil ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Asil ile birlikte yürüyüş yapan Aksoy, basın mensuplarıyla sohbet etti.
"BİZ DE ORADAYDIK, HER ŞEYE ŞAHİT OLDUK"
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bekir Aksoy, "Arkadaşlar Taksim'de meydana gelen patlamadan dolayı moralim çok bozuk. Allah Türk halkına sabır versin. O gün ben ve eşim Nazife Aksoy da oradaydık. Patlamanın yaşandığı sokağın hemen arkasındaki bir mekana pide yemek için gitmiştik. Hemen hemen her şeye şahit olduk diyebilirim. Çok üzüldük. Orada biz de olabilirdik" açıklamasında bulundu.
İlgili Haberler
- Son Dakika... Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin son gelişmeler: 17 kişi tutuklandı
- Taksim'deki terör saldırısında öldürülen Ecrin ve babası Yusuf Meydan’ın ardından: 'Akan kan son bulsun'
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda yaralananların durumuna ilişkin açıklama
-
Video Haberler
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
En Çok Okunan Haberler
-
- Gündeme bomba gibi düşecek iddia!
- İYİ Parti'ye seslendi
- Taksim bombacısının kullandığı 4 sır cep telefonu
- Davutoğlu'ndan gündemi sarsacak yeni iddialar
- Taksim bombacısının ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı
- Enginyurt'tan Erdoğan'a çok sert yanıt
- Akşener'den sert yanıt!
- Okan Buruk, Yusuf için kararını verdi!
- TÜSİAD Başkanı Turan'dan göçmen çıkışı
- 'Keşif için iki kez Taksim'e gittim'