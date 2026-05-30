Taksim Dayanışması'ndan Gezi Direnişi’nin 13. yılı için eylem çağrısı

30.05.2026 12:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Gezi Direnişi’nin 13. yılı dolayısıyla yarın Taksim’de yapılacak eyleme çağrıda bulunan Taksim Dayanışması, "Gezi, bu ülkenin yarınlarına sahip çıkan milyonların sesidir" açıklamasında bulundu.
Taksim Dayanışması, Gezi Direnişi'nin 13'üncü yılı dolayısıyla eylem çağrısı yaptı.

Dayanışma tarafından "Gezi Direnişi 13. yılında, umudu ve dayanışmayı büyütüyoruz" başlığıyla yapılan açıklamada, 31 Mayıs Pazar (yarın) saat 19.00'da Taksim'de basın açıklaması yapılacağı aktarıldı.

"GEZİ MİLYONLARIN SESİDİR"

"Gezi, bu ülkenin yarınlarına sahip çıkan, hakları ve geleceği için mücadele eden, iktidarın her tarafımızı saran baskılarına, antidemokratik uygulamalarına ve rant politikalarına itiraz eden milyonların sesidir" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin sürüklenmek istendiği karanlığa karşı Gezi hala kutup yıldızımız olarak durmaktadır. Gezi Direnişi’nden aldığımız birleşik mücadele kültürü, kararlılık ve dayanışma duyguları toplumun her hücresinde hala büyük bir umut olarak durmaktadır.

Gezi Direnişi’nden aldığımız bu umutla; Gezi’nin 13. yılında 31 Mayıs 2026 Pazar günü Taksim’deyiz. Gezi Direnişi’nde kaybettiğimiz Berkin Elvan, Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan, Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, Hasan Ferit Gedik, Medeni Yıldırım’ın anısı önünde saygıyla eğiliyor; Eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi için bir arada olmaya çağırıyoruz."

#gezi parkı #EYLEM #Taksim Dayanışması #Gezi Direnişi

Özgür Özel’den ‘Gezi direnişi’ mesajı: ‘Bugün yine aynı çizgideyiz, ne bir adım geri ne bir cümle eksik…’ Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi direnişinin 13. yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Özel “Bugün, tam 13 yıl sonra, yine aynı çizgideyiz. Ne bir adım geri, ne bir cümle eksik…” ifadelerini kullandı.
CHP Zonguldak İl Başkanı Dural: 'Partimizi kimsenin kariyer hırsına feda etmeyeceğiz' CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, parti içinde yaşananlara ilişkin olarak, "Biz partiyi kimsenin kariyer hırsına feda etmeyeceğiz" dedi. Dural, CHP'nin halkın desteğiyle Türkiye'de birinci parti olduğunu savunarak, "Saraylar onların olabilir ama millet bizimledir" ifadesini kullandı. İktidara ve parti içindeki muhaliflere mesaj veren Dural, "Gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden kuracağız" dedi.
TMMOB Başkanı Emin Koramaz'dan 'Gezi' açıklaması: 'Ne olursa olsun bu karanlık gidecek' Gezi Parkı eylemlerinin 13. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yapan TMMOB Başkanı Emin Koramaz, "Gezi’nin eşitlik, özgürlük ve dayanışma umudu bu ülkenin geleceğinde yaşamayı sürdürecektir. Ne olursa olsun bu karanlık gidecek, Gezi kalacak” ifadesini kullandı.