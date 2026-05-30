Taksim Dayanışması'ndan Gezi Direnişi’nin 13. yılı için eylem çağrısı

Taksim Dayanışması, Gezi Direnişi'nin 13'üncü yılı dolayısıyla eylem çağrısı yaptı.

Dayanışma tarafından "Gezi Direnişi 13. yılında, umudu ve dayanışmayı büyütüyoruz" başlığıyla yapılan açıklamada, 31 Mayıs Pazar (yarın) saat 19.00'da Taksim'de basın açıklaması yapılacağı aktarıldı.

"GEZİ MİLYONLARIN SESİDİR"

"Gezi, bu ülkenin yarınlarına sahip çıkan, hakları ve geleceği için mücadele eden, iktidarın her tarafımızı saran baskılarına, antidemokratik uygulamalarına ve rant politikalarına itiraz eden milyonların sesidir" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin sürüklenmek istendiği karanlığa karşı Gezi hala kutup yıldızımız olarak durmaktadır. Gezi Direnişi’nden aldığımız birleşik mücadele kültürü, kararlılık ve dayanışma duyguları toplumun her hücresinde hala büyük bir umut olarak durmaktadır.

Gezi Direnişi’nden aldığımız bu umutla; Gezi’nin 13. yılında 31 Mayıs 2026 Pazar günü Taksim’deyiz. Gezi Direnişi’nde kaybettiğimiz Berkin Elvan, Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan, Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, Hasan Ferit Gedik, Medeni Yıldırım’ın anısı önünde saygıyla eğiliyor; Eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi için bir arada olmaya çağırıyoruz."