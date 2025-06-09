Taksim’de Gazze için eylem: 'Madleen’e özgürlük, VELA’ya ambargo!'

İstanbul Taksim’de bir araya gelen Filistin dostları, Gazze’ye insani yardım götürdüğü sırada İsrail ordusu tarafından durdurulan Madleen gemisine özgürlük talebinde bulundu. Eylemde ayrıca, İsrail’e askeri amaçlarla çelik taşıdığı iddia edilen VELA gemisinin Mersin Limanı’na yanaşması protesto edildi. Aktivistler, VELA’nın yüküne el konulmasını ve İsrail’e tam ambargo uygulanmasını istedi.

Filistin Eylem Komitesi’nin çağrısıyla bu akşam saat 19.30’da Taksim Tünel Meydanı’nda toplanan grup, “Madleen’e özgürlük, VELA’ya ambargo!” sloganlarıyla yürüyüş yaptı. Protestoda okunan basın açıklamasında, Türkiye’nin Gazze’ye yönelik saldırılar karşısında ikircikli bir tutum sergilediği ileri sürülerek, bir yandan yardım gemisi Madleen’e yapılan saldırının kınandığı, diğer yandan VELA gibi gemilere sessiz kalındığı ifade edildi.

“77 YILDIR SÜREN DİRENİŞ DEVAM EDİYOR”

Açıklamada, Filistin halkının kuşatma, saldırı ve abluka altında dahi özgürlük iradesinden vazgeçmediği vurgulandı:

“Filistin halkı 77 yıldır olduğu gibi, en ağır saldırılara ve açlık savaşına göğüs gerdiği bu günlerde de kendi toprağında özgür bir halk olarak yaşama iradesini terk etmiyor. Soykırıma karşı dünya halkları da inisiyatif alarak Filistin intifadasını dünyanın dört bir yanına taşıyor.”

“MADLEEN BASKINI, İSRAİL’İN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERDİ”

Gazze’ye yardım taşırken İsrail ordusu tarafından baskına uğrayan Madleen gemisine ilişkin değerlendirmelerde, geminin küresel dayanışmanın sembolü haline geldiği belirtildi:

“Gazze’ye ulaşmasına birkaç saat kala, işgal ordusu Madleen gemisine baskın düzenleyip gemideki gönüllüleri kaçırarak tüm dünyaya soykırımcı karakterini bir kez daha gösterdi. Madleen, halkların Filistin’le kurduğu dayanışmanın işgalcilerin lanetine dönüştüğünü gösteriyor.”

“VELA, ASKERİ ÜRETİME HAMMADDE TAŞIYOR”

Aynı saatlerde Mersin Limanı’na demirleyen VELA isimli gemi, eylemcilerin hedefindeydi. Açıklamada, İsrail Askeri Endüstrileri’ne (IMI) yüzlerce ton çelik taşıdığı belirtilen geminin, savaşın ve yıkımın parçası olduğu ifade edildi:

“Bu geminin taşıdığı çelik, Gazze’yi daha fazla yıkmak ve daha çok Filistinliyi hayattan koparmak için üretilecek bombalara ve mermilere dönüşecek. Savcılık ve liman başkanlıklarına yapılan başvurulara rağmen bu gemi yoluna devam ederse Türkiye’nin soykırımdaki ortaklığı tescillenmiş olacaktır.”

“VELA’NIN YÜKÜNE EL KONULSUN, İSRAİL’E TAM AMBARGO UYGULANSIN”

Protestoda konuşan aktivistler, Türkiye’deki yetkililere çağrıda bulunarak, VELA’nın yüküne el konulması, gemiyle ilgili hukuki soruşturma başlatılması ve İsrail’le her türlü askeri, ticari ve diplomatik ilişkinin sonlandırılması gerektiğini belirtti.

“Bu nedenle derhal VELA gemisinin taşıdığı yüke el konularak soruşturma açılmalı ve soykırıma doğrudan ya da dolaylı destek artık durdurulmalıdır.”

Eylem, “İsrail’e tam ambargo!”, “Madleen’e özgürlük, VELA’ya ambargo!”, “Nehirden denize özgür Filistin!” sloganlarıyla sona erdi.