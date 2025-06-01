Taksim'de 'Gezi Direnişi' anması: 2 kişi için tutuklama, 10 kişi için adli kontrol talebi

İstanbul Taksim’deki “Gezi” anmasında gözaltına alınan ve
bugün adliyeye sevk edilen 12 kişiden 2'si tutuklamayla, 10'u adli kontrol
talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Gezi Direnişi'nin 12. yıldönümü dolayısıyla Taksim
Dayanışması’nın "Karanlık gider, Gezi kalır" diyerek yaptığı çağrı
üzerine olağanüstü ablukaya rağmen anma dün 19.00'da Süslü Saksı Sokak ile Mis
Sokak kesişiminde gerçekleşti.
TAKSİM’DE POLİS ABLUKASI
Basın açıklamasının ardından Taksim'e yürümek isteyen
gençlik örgütlerine polis müdahalede bulundu. Öğrencilerin bir kısmı Taksim'den
Şişhane'ye kadar sloganlarla yürürken, 94 kişi polis ablukasında gözaltına
alındı.
2 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Gözaltına alınanlardan 82'i gece serbest bırakılırken, 12'si
bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
2 kişi tutuklamayla, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla
nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Adliyeye çıkartılan 12 kişiden 10 kişi adli kontrol ile sevk edildi.— ÇHD İstanbul Şube (@CHDistanbul_) June 1, 2025
Zeynep Büşra Islak ve Öğrenci komisyonumuz üyesi Mehmet Nazım Öztoprak ise 2911 sayılı Kanun’a muhalefet ettikleri iddiasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi!
#Gezi12Yaşında