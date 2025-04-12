Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda seferler durdu
F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler durdu.
Metro İstanbul, sosyal medya hesabından F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin durduğunu açıkladı.
#MetroDuyuru #F1— Metro İstanbul (@metroistanbul) April 12, 2025
F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler yapılamamaktadır.
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