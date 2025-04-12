Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda seferler durdu

F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler durdu.

Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda seferler durdu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.04.2025 - 09:20

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin durduğunu açıkladı.



Etiketler: #taksim #Kabataş

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