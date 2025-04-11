BUDO'dan açıklama: Bazı seferler iptal edildi!
BUDO, İstanbul ile Bursa arasında bugün yapılması planlanan 6 seferin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün bazı seferlerin yapılamayacağını duyurdu.
BUDO'nun internet sitesinde yapılan duyuruya göre; bugün 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Etiketler: #BUDO #Hava koşulları #olumsuz hava #Sefer
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