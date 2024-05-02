Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik arıza

İstanbul'da, Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.

AA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 08:56
Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik arıza
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Taksim-Kabataş arasında hizmet veren füniküler hattında teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Taksim-Kabataş arasında İETT otobüsleri ile hizmet verildiği duyuruldu.


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