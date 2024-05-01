Emekçilere kapatılan Taksim 1 Mayıs'ın ardından yeniden açıldı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü önlemleri kapsamında yaya ve araç trafiğine kapatılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi araç ve yaya trafiğine açıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü öncesi yapılan açıklamada, güvenlik tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin araç ve yaya trafiğine kapatılmıştı.
İstanbul Valiliği'nden 21.20 sıralarında yapılan açıklamada, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi araç ve yaya trafiğine açıldı.
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