Yayınlanma: 19.03.2025 - 09:03

Güncelleme: 19.03.2025 - 09:03

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda bazı metro istasyonlarının kapatıldı. Peki, Taksim metro istasyonu neden kapalı? İstanbul'da hangi metro istasyonları kapatıldı? Taksim metrosu ne zaman açılacak?

İSTANBUL'DA HANGİ METRO İSTASYONLARI KAPATILDI?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birçok kişinin gözaltına alınmasının ardından İstanbul Valiliği'nden flaş bir karar geldi.

Valiliğin kararıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu ve Vatan Caddesi'ne çıkan yollar geçici süreyle seferlere kapatıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar; - M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattımızın Emniyet-Fatih istasyonu ve - M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ile - ?F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."