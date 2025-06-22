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Taksim ve Şişhane metro istasyonları 'ikinci bir duyuruya kadar' kapalı

Taksim ve Şişhane metro istasyonları 'ikinci bir duyuruya kadar' kapalı

22.06.2025 11:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Taksim ve Şişhane metro istasyonları 'ikinci bir duyuruya kadar' kapalı

Metro İstanbul, Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın İstanbul Valiliği kararı doğrultusunda bugün saat 10.00'dan itibaren işletmeye kapatılacağını açıkladı.

İstanbul'da Trans Onur Haftası kapsamında düzenlenmesi planlanan yürüyüşler öncesinde İstanbul Valiliği Taksim ve Şişhane metroları için kapatma kararı aldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada birçok istasyonun işletmeye kapalı olacağı duyuruldu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle:

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi ve Refik Saydam girişi ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.

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