İşçilerden Taksim çıkışı: ‘Taksim'e yasak emrini verecek valilik binasını biz yaptık’

Yayınlanma: 21.04.2025 - 16:30

Güncelleme: 21.04.2025 - 16:42

Yapı ve Yol İşçileri Sendikası ve Karayolu Taşıma İşçileri Sendikası ortaklığında “Söz İşçide Karar Birlikte” adlı forumun duyurulmasının ardından 20 Nisan'da 20 ayrı iş kolundan yurttaşlar İstanbul Fatih’teki Su Gösteri Sanatları Sahnesi’nde bir araya geldi. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’ndan isimlerin de yer aldığı forumda katılım yaklaşık 50 kişiyle sınırlı kaldı.

''TAKSİM BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR''

Forumda söz alan işçiler uzun çalışma saatleri, düşük ücretler, uygunsuz çalışma ortamları, psikolojik şiddet ve sendikalı olmanın engellenmesi gibi sorunlara dikkat

çekerken sendika temsilcileri de işçi mücadelesinin zayıfladığı özeleştirisinde bulundu. "İşçi sınıfı dağınık ve bu sorunu çözmek zorundayız" diyen Yapı Yol-İş Sendikası Örgütlenme Sorumlusu Ergül Çiçekler, farklı iş kollarının ve eylemlerin birleşmesi gerektiğini, komiteler kurmanın acil bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Sendika başkanı Mustafa Adnan Akyol ise 1 Mayıs için Kadıköy'ü adres gösteren DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'yi eleştirdi ve işçilere Taksim çağrısyla seslenerek "Taksim bizim kırmızı çizgimiz. Yarın gittiğimizde kafamızı kıracakları kaldırımları biz yaptık. Yasak emrini verecek valilik binasını da biz yaptık" dedi.

''BİZ KORKAK DEĞİLİZ, BU SENE DE TAKSİMDE OLACAĞIZ''

KATAŞ-SEN Genel Başkanı Şahin Başaraner konuşmasında belli başlı şirketlerin her krizden çıkışta büyük oranda kar ettiklerini vurguladı. "Aynı kriz dönemlerinde işçilerin kazanılmış bütün hakarına saldırdılar. İşçinin ekmeği 1 bölü 4'e düştü" diyen Başaraner, mevcut durumun karşısında yeni bir yol açmak için birlik olmanın zorunlu olduğunu belirtti ve bu birliğin adresinin Taksim olduğunu, "Biz korkak değiliz. Taksim bize lütfedilmedi. 37 yoldaşımızı orada katlettikleri günden bu yana, Taksim bizim kabemizdir. İsterse birileri sırtını dönsün, biz bu sene de Taksim'de olacağız" sözleriyle ifade etti. Salondan "1 Mayıs'ta 1 Mayıs alanındayız", "Taksim'de düşene dövüşene bin selam olsun" sloganları yükseldi.

''ÖZEL SEKTÖR ÖĞRETMENLERİ OLARAK YOL VE İNŞAAT İŞÇİLERİYLE ORTAKLAŞIYORUZ''

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası İstanbul Şube Sözcüsü Burcu Çıra, yol ve inşaat işçilerinin mücadelesinde yer alacaklarını şu sözlerle ifade etti: " Biz atanamadığımız ve geçinemediğimiz için işi bilmediğimiz halde inşaat şantiyelerinde çalışıyoruz ve iş cinayetlerinde katlediliyoruz. Ek iş yapmak zorunda olduğumuz için gece taksiye çıkıyoruz, TIR, otobüs şoförlüğü yapıyoruz. İşte bu yüzden ortaklaşıyoruz