Taksim’de 19 Mayıs coşkusu: Partililer Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

19 Mayıs 2022 Perşembe, 10:27

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, siyasi parti temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu tarafından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Resmi törenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi partilerin İstanbul İl Başkanlığı temsilcileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da anıta çelenk bıraktı.