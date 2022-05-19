Meral Akşener'den 19 Mayıs videosu: 'Hatırla!'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir video paylaştı.
İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, sosyal medya hesabından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin bir video paylaştı.
Akşener'in paylaştığı videoda, gençlere seslenilen bir şiire yer verilirken, videoda ayrıca Akşener'in dün gençlerle Anıtkabir'e yürüdüğü görüntüler de yer aldı.
'Hatırla'
Akşener'in 'Sen; Cumhuriyetin esas sahibi ve bekçisi! Kim olduğunu #hatırla!' notu düşülen paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Hatırla, uçurumun kenarındaki yıkık ülkeni. Türlü düşmanları, kanlı boğuşmaları, o karanlık günlerini hatırla. Galata simsarları sefa sürerken yokluğa hapsolan Anadolu'yu, kara gün akçene el koyan Duyun-ı Umumiye'yi hatırla. Jurnalciliğe, zulme ve istibdada mahkum edilen hürriyetini, bir kişinin insafına terk edilen meclisini hatırla.
'Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!' diye haykıranları hatırla...
Ey Türk istikbalinin evladı! Daha 25 yaşında, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kuran Mustafa Kemal Atatürk’ü hatırla! Samsun’da atılan o ilk adımı, 1919 Ruhunu hatırla! Hatırla ki; onlardan güç alasın. Emanetine sahip çıkasın. Umudun ateşi olasın. Mankurtlaşmış ruhlar etrafını kuşatsa da; damarlarındaki asil kanı asla unutma. Sen; Cumhuriyetin esas sahibi ve bekçisi! Kim olduğunu hatırla! Gücünü hatırla! Hatırla, hatırla, hatırla!"
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