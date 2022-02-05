Isparta'da dondurucu soğukta elektrik kesintisi

05 Şubat 2022 Cumartesi, 00:17

Isparta'nın Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Uluborlu, Senirkent ve Sütçüler ilçeleri ve bu merkezlere bağlı köy, mahalle ve beldeler başta olmak üzere, Isparta'nın yüzde 90’ı kış ortasında elektriksiz kaldı.

Kentin büyük çoğunluğunda yaklaşık 2 gündür elektrik olmaması nedeniyle yurttaşlar, ısınma sorunu da yaşamaya başlandı. Yurttaşlar, sosyal medyadan paylaşım yaparak hayatı felç eden elektrik kesintisine isyan etti. Yaşanan bu soruna birçok siyasetçi de tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, sosyal medya hesabından durumu tepki gösterdi. Akın, "30 saati aşkın bir süredir #Isparta 'nın bir çok noktasında #elektrik yok. Yıl 2022, vatandaş bu çağda gaz lambası ve mumla aydınlanma ihtiyacını karşılıyor. 'Bizden önce mum vardı, gaz lambası vardı' diyenler vatandaşı muma muhtaç ettiler!" ifadelerine yer verdi.

30 saati aşkın bir süredir #Isparta 'nın bir çok noktasında #elektrik yok. Yıl 2022, vatandaş bu çağda gaz lambası ve mumla aydınlanma ihtiyacını karşılıyor.



"Bizden önce mum vardı, gaz lambası vardı" diyenler vatandaşı muma muhtaç ettiler ! pic.twitter.com/CMnRWkg0tH — Ahmet AKIN ???? (@ahmetakin) February 4, 2022

"YAŞLI YATALAK HASTALAR VAR, ÇOCUKLAR VAR"

CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut da, bir yurttaşın kendisine gönderdiği mesajı paylaştı. Buna göre yurttaş, "Merhaba, iyi akşamlar başkanım, eşim Isparta'da babasına bakıyor. 2 gündür elektrik, su yok. Size resim atayım. Yaşlı yatalak hastalar var. Çocuklar var, hiç bir kar temizleme yok" ifadelerini kullandı.

AKP li Isparta Belediyesi 'ne duyurulur... Bir hemşerimizin mesajını aynen paylaşıyorum.

"Mrb iyi aksamlar baskanim eşim ispartada babasina bakiyor 2gundur elektrik, su yok size resim atayim.Yaşli yatalak hastalar var cocuklar var hic bir kar temizleme yok."@yalimhalici pic.twitter.com/sKndWfwFrN — İZZET AKBULUT (@izzet_akbulut) February 4, 2022

CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı da, "Halk bu mağduriyeti sandıkta unutmayacak. AKP'nin gidişi Isparta'dan başlayacak!" diyerek tepki gösterdi.

"AKP İKTİDARI SEFALETTİR!"

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, "Karın, kışın ortasında #Isparta'ya 40 saattir elektrik verilemiyor. AKP İKTİDARI SEFALETTİR!" ifadelerine yer verdi.