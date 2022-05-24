Taksim'de dehşet anları: İngiliz turisti bıçaklayıp gasbettiler!
İstanbul Taksim'de, İstiklal Caddesi üzerinde yürüyen 32 yaşındaki İngiliz turist, 4 gaspçı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Dehşet anları kameralara yansırken, ağır yaralı turist ise ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. B Bölge Güven Timleri tarafından yüzlerce saatlik görüntü izlenerek kıskıvrak yakalanan saldırganlar ise tutuklandı.
Olay, geçen cuma günü saat 03.00 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süre önce yurda gelen 32 yaşındaki İngiltere uyruklu Alister Gray, bir gece kulübünde alkol aldı. Gray bir süre sonra tek başına mekandan çıkarak cadde üzerinde yürümeye başladı.
Gray, kaldığı otele doğru gittiği esnada arkasından yakalanan 4 gaspçı tarafından saldırıya uğradı.
GASP ETMEYE ÇALIŞIRKEN BIÇAKLADILAR
Saldırıya direnen İngiliz turist, telefonunu vermemek için dakikalarca direnince şahıslar çektikleri bıçakla onu yaraladı. Kafa, kalp, sırt ve ellerinden ağır şekilde yaralanan turist yere yığılırken, saldırganlar ise cep telefonunu çalarak kaçtı.
Olayın ardından çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı turisti yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
GÜVEN TİMLERİ KAPKAÇ YAPARKEN SUÇÜSTÜ YAKALADI
Olayın ardından saldırganları yakalamak için çalışma başlatan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yüzlerce saatlik görüntü izleyen güven timleri, saldırganların Enes Y., Seyithan E., Abddurrahman B. ve yaşı küçük Umut E. olduğunu tespit etti.
Bunu üzerine çalışmaları hızlandıran güven timleri, saldırganların Kocaeli’nin Gebze ilçesinde İstanbul’a geldiklerini belirledi. Şahısları adım adım takip alan güven timleri, İstiklal Caddesi üzerinde bir başka kapkaç olayını karıştıkları esnada suçüstü yakaladı.
SALDIRGANLARIN TAMAMI TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 4 saldırgan emniyete götürülerek ifadeleri alındı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları mahkemece “kasten yaralama” ve “gasp” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan İngiliz turistin olay nedeniyle hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Video Haberler
- İzmir'de 237 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı
- Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 32 gözaltı
- Avcılar’da sırtına zıpkın saplanan yaralı hastaneye kald
- Taksim'de İngiliz turisti bıçaklayıp gasbettiler!
- Müjdeyi duyurdu: 25 yıllık trafik çilesi sona erdi
- Ahşap fabrikasında patlama: 2 işçi yaralı
- Kuran kursunda çocuklara sopa
- 17 yaşındaki Rabia'nın şüpheli ölümü
- Saat Kulesi'nde 'betona gömülü' tarih çıktı
- İstanbul'da feci kaza: Kafa kafaya çarpıştılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Muhalefet adayı, Erdoğan ile arayı açtı!
- Bardağı fırlatmıştı! Selçuk Tepeli yayını böyle açtı
- Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok
- Ali Koç'tan canlı yayında sert çıkış!
- Johnny Depp - Amber Heard davasında 'Türkiye' ayrıntısı
- 'Üçüncü ittifak geliyor, sıkı dursunlar'
- Hamdi Alkan duyurdu: Billur Kalkavan'dan üzen haber
- İkinci turdaki oy tercihini değiştirdi!
- 'Yeşil ceket giymekle...'
- 'Bugün bir dosya getirdiler...'