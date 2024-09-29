Taksim’de dilenci operasyonu

İstanbul’da Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde dün akşam saatlerinde dilenci operasyonu yapıldı. Yakalanan dilenciler zabıta aracına bindirilirken, kendilerini çeken basın mensuplarına da tepki gösterdi.

Taksim’de dilenci operasyonu
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İHA
Yayınlanma: 29.09.2024 - 09:14

Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevresindeki dilencilere yönelik zabıta ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Gelen turistleri rahatsız eden ve küçük çocuklar ile bebekleri kullanarak dilencilik yapanlar yakalanarak ekip otomobiline bindirildi. Bazı dilenciler yakalandığı esnada kendilerini görüntüleyen basın mensubuna tepki gösterdi.

Yapılan operasyonda 12 dilenci ve 3 küçük çocuk yakalanarak ekip araçlarıyla birlikte işlemleri yapılmak üzere Edirnekapı Zabıta Müdürlüğü’ne götürüldü. Dilencilere kişi başı, kabahatler kanununa göre 977 lira para cezası uygulandı.


Etiketler: #Taksim Meydanı #Dilenci

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