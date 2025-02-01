Taksim'de kılık değiştirerek hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 01.02.2025 - 11:47

Güncelleme: 01.02.2025 - 12:07

Olay, 25 Ocak Cumartesi günü saat 11.30 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafeterya ve mağazalarda dolaşan bir kişi, yurttaşlara ait çanta ve kıyafetlerden hırsızlık yaptı.

Şikayetlerin artması üzerine çalışma başlatan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Güven Timleri Amirliği, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntülerde şüphelinin her olayda farklı kıyafet giydiğini tespit eden polis, rahat tavırlar sergileyen şüphelinin 5 suç kaydı bulunan Kenan S. (31) olduğunu belirledi. Devam eden çalışmalarda şüpheli, Beyoğlu'nda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üstünde ise çalınan bazı malzemeler, bir miktar para ile kamufle olmak için kullandığı malzemeler ele geçirildi.

SERİ HIRSIZ TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şüpheli Kenan S., ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli, 'yankesicilik', 'iş yerinden hırsızlık', 'açıktan hırsızlık' ve 'güveni kötüye kullanma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMANET MONTTAN HIRSIZLIK YAPTI

Öte yandan hırsızlık anları da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde mağazada dolaşan şüphelinin yanına gelen bir kadın, montunu çıkartıp şüpheliye veriyor. Kadın başka bir mont denediği sırada şüpheli, montun ceplerini karıştırıp bir şeyler çalıyor. Diğer görüntülerde ise şüpheli bir iş yerinde çantadan, bir kafeteryada ise montun cebinden hırsızlık yapıyor.